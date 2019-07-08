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Часто спрашивают:
Карты с адаптером SD


Карта памяти 32GB Smarbuy MicroSDHC Class 4 (SB32GBSDCL4-00)
В наличии

Карта памяти 32GB Smarbuy MicroSDHC Class 4 (SB32GBSDCL4-00)

Карта памяти Smartbuy microSDHC [SB32GBSDCL4-00] может хранить большое количество файлов для их пере...
248 руб
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Карта памяти 32GB Mirex MicroSDHC Class 10 (13612-MC10SD32)
В наличии

Карта памяти 32GB Mirex MicroSDHC Class 10 (13612-MC10SD32)

Карта памяти Mirex совместима cо всеми распространёнными устройствами чтения и записи флэш-карт соот...
254 руб
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Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Class 10 UHS-I (SB32GBSDCL10-00LE)
В наличии

Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Class 10 UHS-I (SB32GBSDCL10-00LE)

32-гигабайтная карта памяти Smartbuy SB32GBSDCL10-00LE соответствует популярнейшему форм-ф...
256 руб
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Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Class 10 UHS-I + SD адаптер (SB32GBSDCL10-01LE)
В наличии

Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Class 10 UHS-I + SD адаптер (SB32GBSDCL10-01LE)

Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 ГБ [SB32GBSDCL10-01LE] поставляется вместе с адаптером. Это значи...
265 руб
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Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Сlass 10 UHS-I (SB32GBSDCL10-00)
В наличии

Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Сlass 10 UHS-I (SB32GBSDCL10-00)

Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 ГБ адаптирована для установки в различные устройства. Она подойде...
265 руб
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Карта памяти 32GB Smartbuy Class 10 UHS-I + SD адаптер (SB32GBSDCL10-01_С)
В наличии

Карта памяти 32GB Smartbuy Class 10 UHS-I + SD адаптер (SB32GBSDCL10-01_С)

Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 ГБ [SB32GBSDCL10-01_С] поставляется вместе с адаптером. Это значи...
274 руб
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Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Сlass 10 UHS-I + SD адаптер (SB32GBSDCL10-01)
В наличии

Карта памяти 32GB Smartbuy MicroSDHC Сlass 10 UHS-I + SD адаптер (SB32GBSDCL10-01)

Карта памяти Smartbuy microSDHC 32 ГБ адаптирована для установки в различные устройства. Она подойде...
274 руб
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Карта памяти 32GB DiGoldy MicroSDHC Class 10 (DG0032GCSDHC10-W/A-AD)
В наличии

Карта памяти 32GB DiGoldy MicroSDHC Class 10 (DG0032GCSDHC10-W/A-AD)

Карта памяти DiGoldy поможет увеличить на 32 ГБ память мобильных устройств. Аксессуар пригодится для...
279 руб
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Карта памяти 32GB Exployd MicroSDHC Class 10 (EX0032GCSDHC10-W/A-AD)
В наличии

Карта памяти 32GB Exployd MicroSDHC Class 10 (EX0032GCSDHC10-W/A-AD)

Карта памяти Exployd поможет увеличить на 32 ГБ память мобильных устройств. Аксессуар пригодится для...
279 руб
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Карта памяти 32GB Mirex Class 10 + SD адаптер (13613-AD10SD32)
В наличии

Карта памяти 32GB Mirex Class 10 + SD адаптер (13613-AD10SD32)

Карта памяти Mirex [13613-AD10SD32] дает возможность увеличить объем памяти мобильной техники, подде...
279 руб
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Карта памяти 32GB OltraMax MicroSDHC Class 10 (OM032GCSDHC10-W/A-AD)
В наличии

Карта памяти 32GB OltraMax MicroSDHC Class 10 (OM032GCSDHC10-W/A-AD)

Карта памяти OltraMax [OM032GCSDHC10-W/A-AD] характеризуется объемом, равным 32 ГБ. Этот показатель ...
279 руб
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Карта памяти 32GB DiGoldy MicroSDHC Class 10 + SD адаптер (DG032GCSDHC10-AD)
В наличии

Карта памяти 32GB DiGoldy MicroSDHC Class 10 + SD адаптер (DG032GCSDHC10-AD)

Карта памяти DiGoldy поможет увеличить на 32 ГБ память мобильных устройств. Аксессуар пригодится для...
288 руб
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